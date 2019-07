Profissionais da Saúde são capacitados para transporte aeromédico

Médicos, enfermeiros e técnicos da rede de urgência e emergência de Foz do Iguaçu e região participaram, na tarde dessa segunda-feira (22), de um treinamento sobre transporte aeromédico. A capacitação, realizada no auditório da Guarda Municipal, foi ministrada pelo diretor técnico do SAMU Oeste Rodrigo Ninácio Santa Cruz, e abordou os protocolos para regulação do transporte aéreo de pacientes no Estado.

Segundo a coordenadora do SAMU de Foz do Iguaçu Janete Ghellere, a iniciativa surgiu para aprimorar os protocolos junto à 9ª Regional de Saúde, em virtude do aumento da demanda pelo transporte aéreo. O serviço é utilizado para resgate ou remoção de doentes graves em locais onde ambulâncias tradicionais não tenham fácil acesso ou em situações em que o doente necessite de um transporte inter-hospitalar.

O município realiza de dois a três transportes aeromédicos semanalmente para municípios como Londrina, Cascavel e Maringá. “Começamos a acessar mais o serviço, surgiram mais dúvidas quanto aos protocolos e por isso estamos alinhando as técnicas junto à macrorregional para aprimorarmos a utilização desse tipo de atendimento”, explicou Janete.

Essa foi a primeira capacitação voltada aos profissionais de saúde exclusivamente sobre a utilização do transporte aéreo. “A regulação desse tipo de transporte é completamente diferente da via terrestre. Ele não pode ser utilizado em qualquer situação. Há critérios de distância, condições climáticas e manejo. O protocolo aborda o papel do regulador, do rádio operador, de quem faz a logística no solo e do pouso, e de todo o preparo do paciente”, enfatizou Santa Cruz.

Para a Diretora de Urgência e Emergência do municipio Rozineide Batista, “a capacitação é fundamental para sincronizar a atuação e garantir uma assistência qualificada a todos os pacientes que necessitam do serviço”.

Transporte

Atualmente, existem quatro helicópteros sediados nos municípios de Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. A capital do estado também conta um jatinho para atender situações de urgência e emergência em todo o estado. A regulação do transporte aeromédico da 9ª Regional é realizada pela Central de Leitos que funciona em Cascavel. A tripulação também pertence ao SAMU da cidade vizinha. O helicóptero atende um raio de até 300 km, enquanto o jatinho é utilizado para distâncias maiores, como de Foz do Iguaçu a Curitiba.

De acordo com Santa Cruz, o serviço de transporte aeromédico está disponível há mais de cinco anos no estado do Paraná. “Já realizamos mais de 2 mil missões, e muitas vezes surgem dúvidas quanto ao protocolo, por isso é sempre importante melhorar a qualificação do serviço, para que a utilização seja feita com assertividade”.