Professores e alunos da Univel doam materiais escolares para a Cootacar

Em uma ação conjunta, alunos e professores do Centro Universitário de Cascavel – Univel arrecadaram materiais escolares para doar às famílias da Cootacar (Cooperativa dos Trabalhadores Catadores de Material Reciclável). “A Univel se prontificou e esse material vai ser distribuído para as famílias. É de muita valia, porque, quando doamos o material escolar, estamos incentivando a criança a estudar, então a cooperativa trabalha com essas questões ligadas à educação, à cultura, do trabalho e da saúde, além do trabalho do cooperado em si com o material reciclável”, explica o gestor da Cootacar, Jonatas Barreto.

Durante a ação, foram arrecadados cadernos, mochilas, lápis, canetas, entre diversos outros materiais que ajudarão a levar educação às famílias de catadores. “Realizamos essa campanha de arrecadação de materiais escolares tendo em vista as necessidades das famílias que trabalham na Cootacar. A cooperativa precisa, além dos materiais escolares, de alimento e roupa, então, a Univel está sempre buscando formas de ajudar”, ressalta a coordenadora de Projetos de Pesquisa e Extensão da Univel, Elaine Kronbauer.

Jonatas ainda ressalta a importância das doações para as famílias da cooperativa: “A campanha é de extrema importância para a cooperativa, inclusive gerou uma expectativa muito grande aos catadores. As famílias são de baixa renda e possuem necessidade de quase tudo, então precisamos ajudar de outras formas, ou seja, com alimentos, materiais escolares, enfim, tudo é de extrema importância”.

Essa ação foi realizada antes do isolamento social. Neste momento, a cooperativa também precisa de doações de máscaras, álcool em gel, entre outros produtos de higiene. Para fazer uma doação, entre em contato pelo telefone (45) 3324-0066.

Por: Núcleo de Comunicação