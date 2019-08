Professor de Educação Física ministra palestra na Cervejaria Colônia

Ter um ambiente de trabalho seguro é importante para que uma empresa funcione corretamente e seus colaboradores tenham confiança. Para isso, deles são exigidos atenção e cuidados com a saúde. Refletindo sobre a importância dessa troca, a Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Toledo, colaborou na realização da 16ª Sipat (Semana de Prevenção de Acidentes no Trabalho) da Cervejaria Colônia.

Agendada pelo Prove (Programa de Valorização da Educação), uma palestra do coordenador do curso de Educação Física, professor Robson Recalcatti, fez parte da programação. Ele foi convidado para falar sobre qualidade de vida.

Com o objetivo de conscientizar os funcionários sobre a importância da prática regular de exercícios físicos para a promoção de saúde e bem-estar no dia a dia, o professor fez alerta sobre os altos índices de doenças causadas pelo sedentarismo.

Citando pesquisa recente, informou que 46% dos brasileiros adultos são sedentários. “O sedentarismo pode causar doenças sérias, principalmente as cardiovasculares”, destacou.

