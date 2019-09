Produtores vão a campo e plantam soja no pó

Marechal C. Rondon – Bastou ameaçar chuva e os produtores de toda a região oeste invadiram o campo para plantar soja, milho e feijão no chamado pó, com umidade zero no solo. A maior parte se debruçou sobre a semeadura da soja, pois em anos anteriores cerca de 40% já estava plantada nessa época do ano, o que representa mais de 400 mil hectares no oeste. Agora, apenas 1% foi cultivado e com problemas para se desenvolver.

A estiagem retardou o cultivo em quase duas semanas e muitos produtores correm contra o tempo para não prejudicar a safra de inverno em 2020, com soja no campo quando o período seria do plantio do milho.

Segundo o técnico do Deral (Departamento de Economia Rural) José Pértille, a situação poderá ser crítica se não chover bastante nos próximos dias. “Para que as sementes plantadas agora se desenvolvam, é preciso pelo menos de 40 a 50 mm de chuva”, alertou.

Desde maio não choveu 100mm e o volume para hoje e amanhã, período crucial para que as sementes cultivadas se desenvolvam, não é animador.

Ontem (18), algumas cidades, como Palotina, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Cascavel, registraram pancadas de chuva, variando até 3mm em alguns locais. Hoje o avanço da frente fria – que fez as temperaturas caírem 15ºC – pode provocar chuva, mas de apenas 3mm, segundo o ClimaTempo e o Simepar. Já amanhã pode chover 17mm. Apesar de amenizar a condição extrema de secura, esse volume é insuficiente para iniciar uma boa germinação das lavouras.

O bloqueio que impedia o avanço de frentes frias foi quebrado, mas as áreas de instabilidade não deverão persistir. A partir de sábado o tempo volta a firmar e o inverno se despede na segunda-feira (23) com temperaturas um pouco mais amenas que as registradas nos últimos dias, com variação de 14ºC a 26ºC. A nebulosidade deve marcar presença no início da primavera, com possibilidade de pancadas de chuvas fracas, e o calorão intenso volta a ser sentido no dia 30 de setembro, quando os termômetros passam dos 30ºC.