Produtores do Paraná conferem soluções em híbridos para as próximas safras de milho

O mercado brasileiro de milho produziu e exportou volumes recordes em 2019. No primeiro semestre de 2020, a perspectiva de forte alta no preço do cereal deve tornar os negócios aquecidos e incentivar os produtores a manter o foco no planejamento das próximas safras, com investimento cada vez maior em inovação e tecnologia para o cultivo do grão.

No Paraná, produtores estarão reunidos nos próximos dias 15 e 16 de janeiro, em Marechal Cândido Rondon, para conferir o que há de novo em tecnologia empregada no campo na busca de novos patamares em produtividade, qualidade e sustentabilidade, visando impulsionar ainda mais um dos maiores polos agrícolas do País. Na ocasião, os visitantes poderão avaliar em parcelas demonstrativas os resultados dos mais recentes lançamentos em híbridos, como o superprecoce FS403 e os precoces FS564, FS575, FS670, que trazem alto potencial produtivo com estabilidade, sanidade e qualidade de grão, respeitando a especificidade do microclima, tipo de solo, época de plantio e pressão de pragas e doenças de cada microrregião. Para quem investe em silagem de planta inteira e grãos úmidos, estarão disponíveis híbridos campeões em média de produtividade como o FS620 que, em 2019, atingiu desempenho superior a 80 toneladas por hectare no estado; e o FS533, com ampla janela de corte e adaptação a solos de média e alta fertilidade. “Esta é mais uma oportunidade para debater tendências, apresentar soluções, oferecer suporte e reforçar a parceria com o produtor. Mais do que isso, compreender necessidades futuras para empreender desde já em conjunto, de maneira consistente e sustentável”, destaca o gerente de desenvolvimento de mercado da Forseed para a região Sul, Rodrigo Razera. Os materiais apresentados contam com a nova tecnologia PowerCore™ Ultra, bem como a consagrada PowerCore™, para controle de pragas e manejo de plantas daninhas, além de tratamento de sementes industrial Cruiser® e Fortenza®Duo, protegendo a lavoura em seus estágios iniciais e permitindo que a cultivar expresse seu máximo potencial de rendimento e produtividade. Serviço:

Copagril 2020

Data: 15 e 16 de janeiro

Local: Marechal Cândido Rondon (PR) Sobre a Forseed

Forseed é uma marca que alia tecnologia com especificidade e foi criada especialmente para atender as necessidades do produtor. Em seu DNA está a busca contínua por antecipar fatores que podem afetar a alta performance em campo e é, desta análise, que é desenvolvido o híbrido certo para cada situação. Sobre a LongPing High-Tech

A LongPing High-Tech é líder mundial no mercado de arroz híbrido e em vegetais e milho na China, além de ter participação global em outros cultivos como trigo, algodão, girassol, canola e milheto. Fundada em 1999 e listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 2000, é voltada totalmente ao mercado de sementes. No Brasil, iniciou suas atividades em dezembro de 2017, com unidades de produção e polos de pesquisa distribuídos pelo País.