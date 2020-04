Primeiro paciente internado com covid-19 no Costa Cavalcanti recebe alta e deixa hospital sob aplausos

Esta quinta-feira, 16, foi um dia de muita emoção no Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), mantido pela usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O primeiro paciente internado na ala exclusiva de covid-19 da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) recebeu alta, às 11h, depois de 17 dias internado. Ele saiu pela porta da frente e foi recebido pela esposa e filhos sob aplausos de toda a equipe médica.

O paciente, de 56 anos, havia sido transferido de outra unidade hospitalar para o Costa Cavalcanti no último dia 30, depois de apresentar sintomas da covid-19. Durante a internação, recebeu tratamento à base de hidroxicloroquina em combinação com azitromicina, associados a outros medicamentos. É o mesmo protocolo adotado por hospitais de referência em casos de internamento de pacientes graves, como o Alberto Einstein, em São Paulo, um dos mais respeitados do mundo.

O médico explicou que o HMCC adotou no atendimento do paciente todos os protocolos clínicos modernos e atualizados, sempre em linha com o Centers for Disease Control and Prevention (CDC-EUA) e com a Organização Mundial da Saúde (OMS), além do Hospital Albert Einstein.

Parceria e testagem em massa

O HMCC conta com 27 leitos para tratamento da doença, 15 deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 12 na semi-intensiva. O hospital adquiriu recentemente 6 mil testes PCR de covid-19, que traz o diagnóstico em apenas duas ou três horas. Dois mil desses testes já estão em estoque.

Inicialmente, 500 foram colocados à disposição do município para testagem em pessoas com problemas respiratórios graves. A Prefeitura de Foz, por sua vez, adquiriu 20 mil testes TRPCR e aguarda a chegada do primeiro lote com dois mil exames. A ideia é aplicar esses testes todos durante dez semanas.

Desde a semana passada, quando foi credenciado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen), o HMCC conseguiu confirmar quatro das cinco contraprovas positivas exigidas para ser habilitado a contabilizar oficialmente os dados no boletim da Vigilância Epidemiológica do município. Com a habilitação, não será mais necessário o envio das amostras para o Lacen. Essa autonomia vai garantir mais agilidade no diagnóstico dos casos.

Até esta quinta-feira (16), Foz registrava 35 casos e outros 69 estavam sendo investigados. Desse total, dois estão internados no HMCC, na ala exclusiva da covid-19.

Expectativas para Foz

O diretor técnico do HMCC, Dr. Rodrigo Romanini declarou: “Essa alta hospitalar do primeiro paciente internado no HMCC é uma vitória para todos nós, para a cidade de Foz do Iguaçu. Demonstra que estamos preparados para enfrentar essa pandemia a exemplo das melhores instituições médicas do Brasil”.

Por causa da pandemia de COVID-19, a cidade adotou isolamento social desde meados de março, além do fechamento de grande parte do comércio, incluindo os hotéis que compõem um dos maiores parques hoteleiros do país. Além do paciente que teve alta, outros três seguem internados em hospitais do município.

A notícia da alta hospitalar traz esperança de que as atividades turísticas possam ser retomadas em breve em Foz do Iguaçu, uma das cidades que mais recebem visitantes no mundo.

Os principais atrativos turísticos, incluindo as Cataratas do Iguaçu, estão fechados e os hotéis estão vazios desde o fim do mês passado, o que pode significar prenúncio da pior crise já vivida pelo setor.