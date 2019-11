PRF registra seis mortes e 101 motoristas bêbados durante o feriado no Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou seis mortos e 104 feridos em 95 acidentes de trânsito atendidos durante o feriado prolongado da Proclamação da República no Paraná.

Durante quatro dias de operação, entre quinta-feira (14) e domingo (17), as equipes da PRF flagraram 101 motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas no estado.

Os agentes da PRF também flagraram 368 manobras de ultrapassagens proibidas, 55 crianças sem cadeirinha e 61.725 quilos de excesso de peso em veículos de carga.

A PRF apreendeu ainda 650 quilos de maconha e recuperou sete veículos com alerta de roubo ou furto. No total, 69 pessoas foram presas, por diferentes crimes. E 438 veículos foram recolhidos aos pátios da corporação.

Mais de 1,6 mil pessoas participaram de palestras de educação para o trânsito, em todas as regiões do estado.

Durante a mesma operação em 2018, houve 15 mortes e 116 feridos nas rodovias federais do Paraná. Na ocasião, como o feriado caiu em uma quinta-feira, houve um dia a mais de operação, o que afeta eventuais comparações dos dados entre os dois períodos.

Acidentes com mortes

Das seis mortes registradas pela PRF no feriado deste ano, três ocorreram em atropelamentos. Outras duas, em uma colisão frontal. E a restante, em uma colisão transversal.

Entre as causas presumíveis dos acidentes fatais, apuradas pelos policiais que atenderam as ocorrências, estão excesso de velocidade, desatenção e desrespeito à sinalização.

Todas as seis mortes ocorreram em trechos de reta. Cinco delas, em rodovias de pista simples. Quatro, em situação de pista seca e durante período noturno. Dos seis mortos, um era motociclista.

No final da tarde de quinta-feira (14), tio e sobrinho, com 31 e 11 anos de idade, morreram em uma colisão frontal na BR-163, em Marechal Cândido Rondon, oeste do estado. Sob chuva, o carro em que eles estavam invadiu a faixa contrária e bateu de frente contra uma carreta bitrem.

Na noite de ontem (17), uma adolescente de 16 anos de idade e uma mulher de 19 anos, ambas indígenas, foram atropeladas por um carro na BR-277, em Nova Laranjeiras, na região centro-sul do Paraná.

Na madrugada desta segunda-feira (18), já fora do período de operação relativo ao feriado, outros dois motociclistas morreram em rodovias federais paranaenses. Um deles na BR-467, em Cascavel. O outro, na BR-376, em Maringá.

Balanço da Operação Proclamação da República 2019 no Paraná

– 6 mortes

– 104 feridos

– 95 acidentes atendidos

– 101 casos de embriaguez ao volante

– 55 crianças sem cadeirinha

– 368 ultrapassagens proibidas

– 61,7 toneladas de excesso de peso

– 650 quilos de maconha apreendidos

– 7 veículos recuperados (com alerta de roubo ou furto)

– 69 pessoas presas

– 1,6 mil pessoas atingidas por ações de educação para o trânsito

– 438 veículos recolhidos ao pátio, por diferentes irregularidades.