PRF recupera motocicleta furtada há 12 anos

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou uma motocicleta furtada há 12 anos na Aduana Brasil/Paraguai (BR 277 KM 730) em Foz do Iguaçu/PR nesse sábado (5).

Durante fiscalização de trânsito, os agentes da PRF abordaram uma motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER, 2003/2004, cor vermelha, placa 765XAG do Paraguai.

O condutor, paraguaio de 20 anos de idade, residente em Ciudad del Este – Paraguai, apresentou os documentos paraguaios do veículo, no entanto, ao realizar consulta do número do chassi, foi constatado que a motocicleta é licenciada no Brasil com a placa HST5769 no município de Campo Grande/MS e possui declaração de furto naquela cidade na data de 09/03/2007.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao condutor, o qual foi encaminhado junto com o veículo à 6ª SDP em Foz do Iguaçu/PR.

Valor de mercado da motocicleta: R$ 4.800,00.