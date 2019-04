PRF recupera carros roubados utilizados para contrabando de cigarros

Durante patrulhamento hoje por volta do meio-dia por áreas usualmente utilizadas para desviar fiscalização próximas à cidade de Céu Azul, policias rodovários avistaram dois veículos, que ao perceberem a aproximação da viatura do PRF fugiram por uma estrada vicinal.

Os condutores abandonaram os veículos e fugiram a pé por região de mata. Foram realizadas buscas no local, porém não foram encontrados. Nos veículos foram encontradas diversas caixas de cigarro de origem estrangeira, rádio comunicador ligado e funcionando. Realizada checagem dos sinais identificadores do veículo, constatou-se que o Saveiro trata-se de um veículo com ocorrência de Roubo/Furto, registrada na cidade de Sertão/RS.