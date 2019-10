PRF prende homem transportando haxixe em fundo falso de mala

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 6 quilos de haxixe na manhã desta terça (01) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná.

A droga era transportada no fundo falso de uma mala que se encontrava no bagageiro de ônibus com destino a Brasília.

Os agentes da PRF abordaram o ônibus por volta das 12h, na BR-277, em frente à Unidade Operacional da PRF de Santa Terezinha de Itaipu.

O passageiro, de 24 anos de idade, proprietário da bagagem, afirmou ter comprado a droga no Paraguai e levaria até a cidade de Ribeirão Preto/SP.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.