PRF prende homem e recupera veículo na Aduana Brasil/Paraguai

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo com queixa de roubo/furto e prendeu o motorista na noite desse domingo (10) na Aduana Brasil/Paraguai no km 730 da BR-277 em Foz do Iguaçu.

A apreensão ocorreu por volta das 22h30 quando os policiais abordaram um veículo VW/Amarok com placas de Joinville/ SC. O motorista, um homem de 30 anos, informou que o veículo seria de um amigo e que estaria indo ao Paraguai para abastecer.

Porém, ao realizar consulta documental e sinais identificadores a equipe constatou que o automóvel teria sido roubado em 03/10/2018 na cidade de São Leopoldo/RS. O documento do veículo apresentado pelo condutor estava indícios de falsificação.

Diante das informações obtidas o condutor e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Foz do Iguaçu/PR para os procedimentos legais cabíveis.