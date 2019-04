PRF, PF e Força Nacional apreendem R$ 375 mil em cigarros contrabandeados

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) em ação conjunta com a Polícia Federal de Guaíra e Força Nacional apreendeu no início da manhã dessa quarta-feira (03) em Guaíra, região oeste do Paraná, quatro veículos carregados de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os policiais rodoviários federais e os agentes da Polícia Federal com apoio da Força Nacional realizaram ação conjunta de fiscalização na BR 272, na cidade de Guaíra, a fim de combater o contrabando de cigarros que utiliza as rodovias da região de fronteira para o escoamento dessas cargas.

Os condutores ao avistarem o bloqueio policial desviaram os veículos para região de mata e os abandonaram, não sendo mais localizados.

Foram apreendidas duas pick-up Montana, um Fiat Pálio e um Astra carregados com uma carga estimada de 75 mil carteiras de cigarros avaliada em mais de 375 mil reais.

A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal de Guaíra.