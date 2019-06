PRF flagra quase 90 condutores realizando manobras de ultrapassagens proibidas na região de Cascavel

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou 89 manobras proibidas de ultrapassagem durante o feriado prolongado de Corpus Christi nas rodovias federais sob circunscrição da Delegacia PRF de Cascavel. Outros 13 motoristas foram autuados por dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas ou de substâncias psicoativas. 420 veículos tiveram suas placas capturadas por radares portáteis da PRF, por estar acima dos limites máximos de velocidade.

Entre quarta-feira (19) e domingo (23), 1 pessoa morreu em um acidente do tipo atropelamento na BR 277 em Nova Laranjeiras. Outras 9 saíram feridas. As equipes da PRF atenderam 10 acidentes nos mais de 800 km do trecho da Delegacia de Cascavel.

No mesmo feriado do ano passado, a PRF havia registrado 1 morto, 7 feridos e 7 acidentes. O feriado de 2018 foi impactado pela greve dos caminhoneiros, que afetou o abastecimento de combustíveis em todas as regiões do país.

Na Operação Corpus Christi deste ano, os agentes da PRF de Cascavel encontraram 9 crianças sendo transportadas sem cadeirinha. Foi detectado ainda um total de 49 toneladas de excesso de peso, em 23 caminhões abordados no período.

Dados da Operação Corpus Christi 2019 na regional de Cascavel:

– 1 morte

– 9 feridos

– 10 acidentes

– 11 motoristas embriagados

– 89 ultrapassagens proibidas

– 420 veículos em excesso de velocidade

– 9 crianças sem cadeirinha

– 23 caminhões com excesso de peso (total de 49 toneladas)

– 19 veículos recolhidos