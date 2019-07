PRF encontra mercadorias contrabandeadas em fundo falso de automóvel

No início da tarde dessa quarta-feira (03), a equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal), durante fiscalização em frente à Unidade Operacional de Santa Terezinha de Itaipu (BR-277 KM 714), abordou um veículo Nissan/March.

Devido ao nervosismo do condutor, os agentes iniciaram uma fiscalização minuciosa do veículo e encontraram diversas mercadorias de origem estrangeira, sem o devido desembaraço aduaneiro, ocultas em um fundo falso no painel do automóvel, o qual possuía trava eletrônica para dificultar a fiscalização policial.

Ocorrência encaminhada à Receita Federal de Foz do Iguaçu para os procedimentos legais cabíveis.