PRF e RF encontram celulares em fundo falso de automóvel

Por volta das 13h desta sexta-feira, durante fiscalização conjunta da Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal em frente a Unidade Operacional da PRF em Santa Terezinha de Itaipu (BR-277 KM714), foi abordado um veículo VW/Jetta com placas de Cascavel/PR.

Em revista minuciosa ao veículo foram encontrados 50 celulares importados irregularmente do Paraguai, avaliados em R$100 mil, ocultos em fundo falso no para-choque traseiro do automóvel, além de diversas mercadorias no porta-malas.

Em razão dos fatos, o condutor, nacional de 31 anos, e a passageira que também é sua genitora foram detidos pelo crime de descaminho e entregues aos servidores da Receita Federal que acompanhavam a ocorrência.