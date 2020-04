PRF e Polícia Civil prendem traficante com 240 quilos de maconha em Santa Lúcia

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Polícia Civil apreenderam 240 quilos de maconha nesta quinta-feira (2) na BR-163 em Santa Lúcia, região oeste do Paraná.

Por volta de 11h30, os policiais deram ordem de parada ao motorista de um veículo Renault Scenic preto, que transitava pela rodovia, no sentido Francisco Beltrão (PR).

O motorista ignorou a ordem e acelerou, pela contramão da BR-163, obrigando outros veículos a sair da pista para evitar uma colisão frontal.

Alguns quilômetros à frente, o homem ingressou em uma estrada rural e invadiu uma área de plantação. Ele abandonou o carro, que já estava com um pneu furado, e ingressou a pé em uma área de mata fechada. Na sequência, atravessou um riacho e se deparou com um barranco, do outro lado.

Neste momento, quando os policiais deram voz de prisão, o homem ainda tentou correr no sentido do fluxo do riacho, mas foi alcançado e contido, à força.

Com 32 anos de idade e lesões leves, o traficante realizou exame de corpo delito imediatamente após a ocorrência. Morador de Toledo (PR), ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas, direção perigosa e resistência.

Aos agentes, o preso disse que saiu de Marechal Cândido Rondon (PR) e que pretendia levar a carga de maconha até Palmas (PR).

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil de Capitão Leônidas Marques. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.