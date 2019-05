PRF atende acidente com tentativa de saque em Cantagalo

Na segunda-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal de Laranjeiras do Sul atendeu um acidente do tipo tombamento, no km 422 da BR-277 em Cantagalo.

Durante o atendimento do acidente começou uma aglomeração de pessoas na tentativa de saquear a carga de frango congelado. Na ocorrência aproximadamente 200 pessoas tentaram intimidar policiais da PRF, Polícia Civil e Polícia Militar. A turma começou a jogar pedras nas equipes policiais e nas viaturas.

Os policiais reagiram ao ataque sendo necessário disparos de armas de fogo pra repelir e dispersar os agressores. Várias viaturas policiais foram danificadas, não houve feridos.

Na sequência 10 pessoas foram presas pela Polícia Civil, Polícia Militar e PRF. Todos foram encaminhados para a Polícia Civil de Laranjeiras do Sul.