PRF apreende veículo transportando maconha em Céu Azul

As equipes estavam realizando abordagens no posto da Polícia Rodoviária Federal em Céu Azul quando deram ordem de parada ao veículo Voyage, de cor branca, ostentando placas São Paulo, que seguia sentido Foz-Cascavel, sendo prontamente desobedecida por seu condutor.

Dessa forma, foi necessário o acionamento da “cama de faquir” para tentar imobilizar o referido veículo, sendo perfurados os dois pneus dianteiros.

O veículo foi abandonado a aproximadamente 2 km do posto policial, sendo realizado buscas no local para identificar o condutor, sem conseguir lograr êxito.

Em revista ao interior do veículo foram encontrados, ocultos no assoalho, porta-malas, embaixo do banco traseiro e no painel corta fogo, 84 tabletes de variadas formas e tamanhos de maconha, totalizando 49,64 quilos.

Foi realizada a identificação veicular, não sendo constatado queixa de furto/roubo para o veículo.O veículo e entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Matelândia para conhecimento e providências cabíveis.