PRF apreende vários receptores de sinal de TV

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu nessa sexta-feira (26), varios receptores de sinal de TV em um veículo no KM 714 da BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu.

Durante a abordagem, a equipe da PRF deu ordem de parada ao condutor do automóvel GM/Kadett, o qual desobedeceu e empreendeu fuga, em direção a Santa Terezinha de Itaipu.

Foi realizado acompanhamento tático pela equipe e durante a fuga o condutor imprimiu velocidade incompatível com a via, realizando manobras perigosas e forçando passagem entre os veículos que transitavam no mesmo sentido.

Já no perímetro urbano de santa Terezinha de Itaipu, a equipe da PRF conseguiu abordar o veículo e no seu interior foi encontrado grande quantidade de receptores de sinal de TV.

O condutor disse que carregou os materiais num estacionamento em Foz do Iguaçu e levaria para rodoviária de Cascavel.

Em razão dos fatos, este foi preso por desobediência, trafegar em velocidade incompatível com a via e descaminho.