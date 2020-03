PRF apreende grande quantidade de cigarros indonésios escondidos em fundo falso de micro-ônibus

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu nesta segunda-feira (16) cerca de 1.800 carteiras de cigarros provenientes da Indonésia, da marca Gudang Garam, ocultos em compartimento do assoalho de um micro-ônibus, especialmente preparado para o transporte de ilícitos. A apreensão foi realizada no posto da PRF no município de Santa Terezinha de Itaipu/PR (km 714 da BR-277).

Durante a abordagem, o condutor apresentou nervosismo e argumentação contraditória, fazendo com que os PRFs efetuassem uma fiscalização avançada.

Assim, foi desvendada farta quantidade de cigarros em descaminho escondidos no piso do veículo, de modo a burlar à atuação policial.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu/PR.