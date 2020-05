PRF apreende cocaína e crack escondidos em ônibus na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu 

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 72 quilos de cocaína e 122 quilos de crack na manhã deste sábado (9) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná.

As drogas estavam escondidas em um fundo falso, na região do bagageiro superior de um ônibus, abordado na BR-277, em frente à unidade operacional da PRF. O motorista e o único passageiro do veículo foram presos em flagrante.

Os policiais rodoviários federais abordaram o ônibus por volta de 10h30. Desconfiados do motorista, que não tinha habilitação e alegou que era mecânico e iria socorrer um outro veículo em Santa Tereza do Oeste (PR), os agentes da PRF resolveram fazer uma busca minuciosa no ônibus.

Os dois presos têm 24 e 49 anos de idade. Ambos declararam residir em Foz do Iguaçu (PR).

A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Federal em Foz. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.