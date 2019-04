 PRF apreende carro com maconha na BR 163 em Lindoeste

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) da unidade operacional de Lindoeste apreendeu durante a tarde um carro carregado com 359 Kg de maconha. A apreensão aconteceu depois que o motorista não obedeceu à ordem de parada dos policiais e fugiu.

Na fuga o condutor acabou batendo o veículo contra um barranco e fugiu em meio a um matagal.

A droga que estava no interior do veículo está sendo contabilizada e buscas estão sendo realizadas para encontrar o motorista. A ocorrência será encaminhada a Polícia Civil de Cascavel. O Veículo estava com placas falsas e tinha alerta de roubo do Viamão/RS no dia 7 de janeiro.