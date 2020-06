PRF apreende bitrem com contrabando avaliado em quase R$ 3 milhões em Guaíra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, durante a madrugada desta segunda-feira (01), em Guaíra, um bitrem graneleiro carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os Policiais Rodoviários Federais abordaram o veículo de carga em frente a unidade operacional situada na Ponte Ayrton Senna, que faz divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul. Ao verificarem o veículo, os policiais encontraram no compartimento de carga aproximadamente 55 mil pacotes de cigarros, todos de marcas estrangeiras. A carga foi avaliada em R$ 2,75 milhões.

O condutor do veículo, de 48 anos, informou que carregou o veículo na cidade de Dourados/MS e a levaria até a cidade de Campo Mourão, no Estado do Paraná. Ele foi detido e responderá pelo crime de contrabando.

A carga de cigarros contrabandeados foi apreendida e encaminhada junto ao veículo e o condutor para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra.