PRF apreende agrotóxicos contrabandeados escondidos em fundo falso de veículo

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 19 pacotes de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai na tarde desta quarta-feira (4) em São Miguel do Iguaçu.

A carga ilícita era transportada em um compartimento oculto na lataria de um Fiat Palio com placa paraguaia, que transitava pela BR-277.

Por volta das 13h40, uma equipe da PRF, atuando em conjunto com demais órgãos de segurança na Operação Muralha, na praça de pedágio de São Miguel do Iguaçu, no km 704 da BR 277, abordou o veículo estrangeiro.

O condutor e único ocupante, brasileiro, completando 47 anos no dia de hoje, demonstrou bastante nervosismo, levando à equipe policial a realizar uma busca mais detalhada no automóvel.

Em um compartimento especialmente preparado por trás do parachoque traseiro do carro, foram localizados os pacotes de agrotóxicos.

A PRF encaminhou a ocorrência para a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.