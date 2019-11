PRF apreende 450 mil carteiras de cigarro no oeste do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 450 mil carteiras de cigarro na manhã desta segunda-feira (25) em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná.

Avaliada em R$ 2,25 milhões, a carga contrabandeada do Paraguai era transportada em uma carreta, abordada na BR-163. O motorista, de 45 anos de idade, demonstrou nervosismo excessivo durante a abordagem.

Questionado pelos policiais rodoviários federais sobre a carga, de imediato o motorista admitiu que transportava cigarros contrabandeados.

Há cerca de um mês, em Cascavel (PR), ele já havia sido preso, com uma outra carreta com o mesmo produto. Após permanecer preso por cerca de uma semana, ele voltou a manter contato com a quadrilha.

A carga foi carregada em Guaíra, nas margens do Rio Paraná, e seria levada inicialmente até Candói (PR).

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.