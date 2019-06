PRF apreende 16 pistolas e munições escondidas em motos no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois motociclistas que transportavam 16 pistolas e 868 munições em compartimentos ocultos de seus veículos no início da manhã desta quinta-feira em Santa Tereza do Oeste (PR).

Os dois motociclistas, de 29 e 37 anos de idade, foram abordados por volta das 7h30, no quilômetro 615 da BR-277. Eles pretendiam levar o arsenal até a cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Os agentes da PRF desconfiaram da dupla e resolveram fazer uma fiscalização minuciosa das motocicletas, quando identificaram os compartimentos ocultos.

Todas da marca Glock, as pistolas são de calibre 9 milímetros e estão com a numeração raspada. Do total de 868 munições, 570 são de calibre 9 milímetros. Outras 298 são munições para fuzil calibre 556.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

O crime de tráfico internacional de arma de fogo tem pena prevista de quatro a oito anos de prisão.