PRF apreende 1,5 tonelada de maconha no fim de semana no Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.549 quilos de maconha durante o fim de semana no Paraná, entre sexta-feira (5) e domingo (7). Os agentes da PRF também apreenderam 500 mil carteiras de cigarro contrabandeadas do Paraguai.

A maior apreensão de maconha foi registrada na madrugada de ontem, em Cascavel. A droga estava dentro de um Chevrolet Vectra, abordado na BR-467.

Outros 362 quilos de maconha foram apreendidos pela PRF às 23h de ontem (, na BR-277, em São Miguel do Iguaçu. A droga estava em um Jeep Renegade, com placas adulteradas e que havia sido roubado no último mês de dezembro em Curitiba.

Seguido por uma viatura da PRF, o homem que dirigia o Renegade acabou por perder o controle da direção e capotou o veículo. Sem o cinto de segurança, ele foi ejetado para fora do carro. Mesmo ferido, tentou fugir a pé e resistiu à prisão, mas foi contido pelos policiais rodoviários federais. Antes de ser levado à delegacia, o traficante foi encaminhado a um pronto-socorro.

Também na noite de ontem, em Prudentópolis, região dos Campos Gerais, outra equipe da PRF apreendeu 296 quilos de maconha em um veículo Volkswagen Tiguan. Com placas falsas, o carro havia sido roubado em Passo Fundo (RS), no mês passado.

A maior apreensão de cigarro ocorreu em Guaíra, na manhã de sábado (6), em um caminhão abandonado nas imediações da BR-163, em uma estrada rural.

No total, as equipes da PRF prenderam neste fim de semana oito pessoas por tráfico de drogas e outras cinco por contrabando no Paraná.