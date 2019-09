Presos estavam cavando buraco pra fugir de penitenciária de Foz

Informações de uma possível fuga na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu II, durante a madrugada do dia 21/09 chegaram aos agentes penitenciários e ao Setor de Inteligência do Depen, em Foz do Iguaçu.

Equipes do SOE foram acionadas e realizaram geral juntamente com GSI ( grupo de segurança interna) e agentes penitenciários da referida unidade, na galeria 9 do bloco 2, onde foram encontrados 04

celulares. Sendo também encontrado o início de um buraco.

Os presos envolvidos foram isolados. O caso registrado.