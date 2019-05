Preso escondia celular embaixo de cama na PEC

Um aparelho celular foi encontrado e apreendido nesta quarta-feira (29), dentro da PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel).

O telefone estava escondido embaixo da cama de um preso, na terceira galeria do bloco dois e foi localizado por agentes penitenciários.

A apreensão foi possível após informações repassadas pelo Setor de Inteligência do Depen Paraná, que atua na região de Cascavel.

Um dos presos alojado no cubículo, assumiu ser o dono do aparelho. Ele foi isolado e permanece a disposição do Conselho Disciplinar. O detento poderá sofrer sanções previstas na Lei de Execução Penal.

Esta não é a primeira vez que aparelhos celulares são apreendidos dentro das unidades do Depen.

“Essas apreensões mostram que nossas equipes estão sempre atentas para combater o crime organizado que muitas vezes atua de dentro das unidades. Esses aparelhos apreendidos, geralmente não são usados apenas para que o preso se comunique com familiares, mas também, para que cometam crimes ou golpes de dentro da prisão”, explica o coordenador regional do Depen, Thiago Correia.

O celular apreendido será entregue ao Setor de Inteligência e deverá passar por análise.