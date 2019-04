Uma sindicância será instaurada para apurar a fuga de um preso da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel). O detento sumiu no dia 5 de abril. De acordo com o Depen (Departamento Penitenciário), Laurindo Fernandes dos Santos tinha autorização judicial para trabalhar fora da unidade penal, mas não retornou no horário previsto e por isso é considerado evadido. A direção da unidade fez a comunicação do fato a Vara de Execuções Penais e também as forças policiais.