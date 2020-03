Presas são transferidas para nova unidade exclusivamente feminina

Palotina – Cerca de 40 presas da região de Foz do Iguaçu começaram a ser transferidas para a Cadeia Pública de Palotina. A estrutura foi reformada e ganhou novas camas e pintura. O objetivo, tanto da reforma quanto das mudanças, é dar mais conforto às custodiadas e segurança aos agentes penitenciários.

“A carceragem foi esvaziada, os presos distribuídos entre as unidades penais da região, e, em seguida, a estrutura foi reformada. A Cadeia de Palotina ganhou novas camas e ventiladores. Também foram refeitas as partes hidráulica e elétrica”, explica o coordenador da regional de Foz do Iguaçu, Marcos Marques.

O solário foi reformado e ganhou nova pintura. A unidade ainda recebeu novos portões eletrônicos e outras melhorias.

As transferências, que devem terminar nos próximos dias, contam com o apoio de policiais militares.

As detentas estão sendo retiradas das unidades de Foz do Iguaçu, Matelândia, Medianeira, São Miguel, Santa Helena, Nova Aurora, Formosa do Oeste, Ubiratã e Assis Chateaubriand e encaminhados à Cadeia Pública de Palotina. “Tudo isso, visando dar uma custódia com mais qualidade às presas, mais segurança aos servidores do Departamento Penitenciário e demais envolvidos no sistema prisional do Estado”, explicou Marques, que ressaltou ainda a importância de deixar tudo em ordem para que possam ser oferecidas atividades de remição de pena, como estudo e trabalho às presas.