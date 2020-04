Prefeitura repassa novas ambulâncias ao Consamu em Cascavel

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, e o secretário Municipal de Saúde, Thiago Daross Stefanello, realizaram nesta quarta-feira (1) a entrega de seis ambulâncias de suporte avançado para o Consamu (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná).

Os veículos completam a renovação da frota do Consamu, sendo algumas reservadas para o possível transporte de pacientes confirmados com o novo coronavírus. Quatro ambulâncias são provenientes de recursos da Secretaria de Saúde do Paraná, no valor de de R$ 900 mil.

Outras duas ambulâncias foram adquiridas através de emenda parlamentar no valor de R$ 264.213.48.

Além disso, a Secretaria de Saúde de Cascavel também foi contemplada com uma ambulância destinada para o Setor de Transporte Sanitário Eletivo, no valor de R$ 142.399,99. Os recursos são oriundos do Governo do Estado, por meio do Paraná Cidade, mais a contrapartida do município; e parte do Programa Saúde Humanizada da Prefeitura.

O prefeito Leonaldo Paranhos enfatizou a agilidade com que os veículos serão incorporados à frota do consórcio. “Vários atos do Executivo estão tramitando em regime de urgência diante do quadro de pandemia que estamos vivendo. A nossa prioridade é investir na prevenção”, disse o prefeito. “As ambulâncias farão parte do enfrentamento à Covid-19 junto a infraestrutura que já disponibilizamos através do Hospital de Campanha e das ações dos serviços de saúde do município” completou Paranhos.

O diretor Administrativo do Consamu, José Peixoto, informou que duas ambulâncias substituirão as que estão em operação no momento para atendimento de Urgência e Emergência. Os demais veículos ficarão reservados para o enfrentamento causado pela covid-19.

Poder público empenhado

Para o chefe da 10ª Regional de Saúde, João Gabriel Avanci, o empenho do Estado e do Município nesse momento de crise humanitária tem feito a diferença para dar o suporte necessário as estruturas de saúde local. “Agradecemos a dedicação do governo e também dos parlamentares na viabilidade desses veículos, que terão muito trabalho pela frente”, enalteceu João Gabriel.

O Secretário de Saúde, Thiago Daross Stefanello, destacou que os veículos adquiridos amplia a velocidade no atendimento aos pacientes de urgência e emergência. “Caso seja necessário, essas ambulância serão utilizadas no combate ao coronavírus”, reforçou Thiago.