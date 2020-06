Prefeitura pede atenção na separação e descarte do lixo em Corbélia

A Prefeitura de Corbélia reforçou nesta quarta-feira (24), o pedido de separação consciente dos materiais recicláveis no município após itens como seringas serem encontrados no meio do lixo reciclável.

“Infelizmente itens como seringas e agulhas têm sido encontrados pelos catadores da associação em meio ao lixo reciclável, o que aumenta o risco de contágio de doenças”.

Além da separação correta, em caso de lixo gerado por pessoas que estão em isolamento com suspeita ou confirmação de covid-19, TODO o lixo deve ser colocado em duas sacolas bem fechadas separadas do lixo reciclável e descartados junto com o lixo do banheiro e lixo orgânico, desta maneira, a disseminação do vírus será evitada.

Veja o que pode ser reciclado pela associação:

Papel (jornais, revistas, envelopes, caixas de papelão);

Vidro (potes de alimentos, garrafas, frascos de remédio);

Plástico (garrafas, sacolas, canos de PVC, embalagens, etc.);

Metal (latas de alumínio e aço, arames, pregos, fios de cobre, etc.).