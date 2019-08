Prefeitura entrega 900 livros de literatura infantil

Tupãssi – A Prefeitura de Tupãssi entregou esta semana cerca de 900 livros de literatura infantil a toda a rede municipal de ensino. O objetivo é melhorar o nível educacional nas escolas do Município e oferecer um ensino de qualidade aos alunos.

A coletânea é composta por livros cartonados, sonoros, de pano e com histórias para incentivar o trabalho pedagógico e o desenvolvimento das crianças.

Os livros foram adquiridos com recursos do Município e irão implementar a biblioteca das escolas e dos Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil). São destinados para uso do professor em sala, nas aulas de leitura e também para empréstimo dos alunos.

A secretária de Educação, Adriana Camozzato, destaca que a aquisição e a distribuição dos livros na rede municipal são mais um investimento na educação a partir dos primeiros passos dos alunos na escola. “A leitura é um hábito imprescindível que precisamos estimular em nossos alunos desde a educação infantil. Ela favorece a interpretação, desenvolve a imaginação e aprimora a escrita, garantindo um aprendizado de qualidade a partir dos primeiros momentos do ensino”.