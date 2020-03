Prefeitura de Santa Terezinha decreta medidas de combate ao coronavírus

Como principal apelo, o prefeito Cláudio pediu para que as pessoas exerçam a contenção social e, com isso, contribuam para a saúde de todos. As principais medidas foram acionadas e o decreto com as mudanças necessárias passa a valer a partir de hoje.

O Decreto n° 082/2020, assinado pelo prefeito Cláudio Eberhard, na terça-feira (17), traz as medidas medidas de prevenção e controle para o enfrentamento do novo coronavírus. De acordo com o documento publicado no Diário Oficial do município, ficam suspensas a realização de eventos, shows e demais atividades públicas que impliquem na aglomeração de mais de 20 pessoas, sejam esses eventos, governamentais, artísticos, esportivos, culturais, sociais ou científicos e congêneres, recomendando-se tal suspensão também para o setor privado, inclusive para atividades comerciais, religiosas e de prestação de serviços.

“São medidas necessárias, de grande impacto na vida das pessoas e da cidade, mas de fundamental importância para a prevenção e controle da epidemia. Nossa preocupação é com a preservação do nosso grupo de vulneráveis”, destacou o prefeito Cláudio Eberhard.

O decreto informa ainda, que ficam suspensas por 15 dias, a partir de 20 de março, as aulas nas escolas públicas, municipais e particulares, bem como, o transporte escolar. As atividades nos Centros Municipais de Educação Infantil também devem ser suspensas.

Ficam suspensas ainda, a partir de 20 de março, as permissões de funcionamento, além do horário das 8h às 22h, para os estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, localizados no município, bem como bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos nas quais as atividades estejam relacionadas a diversão e o lazer.

As medidas adotadas incluem aumento da frequência de limpeza dos banheiros, corrimãos e maçanetas, além do uso álcool em gel nas áreas de circulação e no acesso a sala de reuniões dos prédios públicos.

Casos suspeitos de Covid-19 deverão ser comunicados ao departamento de Vigilância em Saúde, pelo telefone: 3541-0066. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará atendimento médico domiciliar aos casos suspeitos e a coleta necessária de exames.

A prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu passa ainda, a instituir o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE – Covid-19. As medidas previstas no decreto poderão ser reavaliadas. O decreto vigorará enquanto perdurar o estado de emergência pelo coronavírus.