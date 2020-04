Prefeitura de Maringá estabelece novas regras para sepultamento

A Prefeitura de Maringá restringiu para 10 o número máximo de pessoas que podem permanecer por sala de velório e limitou o tempo permanência no local para 6 horas, contados retroativamente a partir do horário de sepultamento. Os protocolos complementam as medidas de prevenção ao coronavírus para evitar aglomerações e o contágio do vírus.

Outra mudança determina o horário de funcionamento dos velórios das 8h às 16h. Caso o sepultamento ou cremação não seja realizado até 16h30, os velórios deverão ser fechados e reabertos somente no dia seguinte para sepultamento. O serviço funerário deve seguir as orientações de higienização, disponibilizando água, sabonete líquido, papel toalha e álcool em gel 70%.

Regras: – Proibido a realização de velório em igrejas, templos, residências ou qualquer outro local que não seja a sala de velório; – Proibido a abertura de urnas para despedida no cemitério ou crematório, independente da causa mortis; – Proibido a divulgação de notas de falecimento, até 1 (uma) hora após o sepultamento, evitando desta forma criar aglomerações nos velórios; – Proibido a visitação nas dependências do Cemitério.; – Fica limitado ao número máximo de 20 pessoas no sepultamento; – Os sepultamentos deverão ter intervalos de 01 (uma) hora.