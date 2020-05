Prefeitura de Maringá determina volta gradual de consultas especializadas

De acordo com a prefeitura de Maringá, o agendamento de exames e consultas especializadas será feito pela Central de Regulação em horários espaçados para evitar aglomerações e as unidades de atendimento conveniadas deverão seguir todos os protocolos de prevenção ao coronavírus.



Antes, o paciente comparecia a Unidade Básica de Saúde (UBS) e retirava a guia de encaminhamento para, posteriormente, entregá-la no dia da consulta. Agora, após a ligação confirmando o horário marcado, ele se dirige diretamente até o local de atendimento.



“Com a alteração reduzimos a circulação do paciente, salvo em casos específicos de exames que requerem alguma preparação, como a colonoscopia e tomografia, onde as orientações são feitas pessoalmente na UBS para garantir a segurança do paciente”, explica Jair Biatto, secretário de Saúde.



CIRURGIAS E OUTROS SERVIÇOS DO SUS – Portaria publicada no Diário Oficial de Maringá nesta quinta-feira (14) determina mudanças e volta gradual de cirurgias eletivas pelo SUS, atendimentos de urgências e emergências da Saúde Bucal e prorrogação para 120 dias de receitas para remédios de uso contínuo.



Entre as medidas determinadas, a portaria permite a volta gradual de procedimentos de cirurgia eletiva realizados pelo SUS no município. No entanto, permanece proibido o encaminhamento de pacientes para o Hospital Municipal de Maringá. Ainda de acordo com a portaria, receitas de medicamentos de uso contínuo tem validade estendida para 120 dias, com exceção de psicotrópicos e antibióticos.



Atendimentos de emergências e urgências da Saúde Bucal também poderão ser realizados. Pacientes com mais de 60 anos serão monitorados por meio eletrônico. As atividades em grupo continuam suspensas. Consultas e exames especializados terão autorização gradual com encaminhamentos para unidades municipais e serviços credenciados.