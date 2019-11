Postura Sistêmica: A relação com os pais e a disponibilidade para a vida

A matrix humana é: TODOS SOMOS FILHOS. A relação com o pai e com a mãe são as nossas relações mais profundas. Pai e mãe significam PERTENCIMENTO, SEGURANÇA, SUPRIMETO DE NECESSIDADES BÁSICAS.

Iniciamos pela mãe.

MÃE – VENTRE – VIDA

No ventre, no útero, nos desenvolvemos na mais profunda sintonia com a mãe. Independente dos comportamentos da mãe, existe uma sintonia profunda inconsciente a serviço da vida.

No ventre recebemos tudo. E então, após alguns meses, estamos prontos para a VIDA. Prontos para a separação e prontos para respirar pela primeira vez.

Após o nascimento, somos levados para seus seios e então tomamos o primeiro alimento para o nosso próprio sistema, individualmente. Sugamos com uma postura ativa e tomamos seu leite que é vital para nós. Esse é o milagre da vida! E então crescemos, seguindo a evolução natural, onde cada um, a partir do próprio contexto, experimenta a própria história.

Evolução – perceba: onde em você está a sua mãe?

MÃE: Felicidade original.

Está gravado no nosso inconsciente. Quando nos separamos, quando rompemos com nossos pais por qualquer motivo, violamos aquilo que é fundamental e somos tomados por um desejo oculto de reaproximação. Existe uma motivação incontrolável de aproximação que, quando não atendida, cria outras possibilidades, incluindo doenças, perdas ou tristezas. Estar conectado com os pais é uma necessidade fundamental.

Separação = dor. A dor sempre acompanha a separação.

Na nossa memória fundamental está a informação: nada pode substituir a felicidade original. Exatamente como experimentamos nossa relação com a mãe, o mesmo tipo de conexão é experimentado nas nossas relações com outras pessoas. Pontualmente na relação com nosso parceiro e com os filhos. Também no nosso trabalho e na realização.

Quando existe um vínculo saudável, uma conexão potente, também existe bem-estar, felicidade e sucesso. Quando o vínculo e a conexão estão violados, o contrário acontece em todas as instâncias: tristezas e fracassos.

Preste atenção agora em você, na sua história. O que você tem experimentado? De que maneira você se lembra de sua mãe? Perceba o hoje: como é sua vida? Você se sente bem-sucedido? Faça um link: em qual instância sua vida não é bem-sucedida? Onde isso se mostra quando pensa em sua mãe? Tudo na vida é consequência desse primeiro vínculo. Tudo!

Se algo na sua vida precisa melhorar, venha comigo agora. Acompanhe!!!

RESPIRAR – CONECTAR – SENTIR.

Com o seu pensamento, volte para sua infância, você bem pequeno. Lembre-se de sua mãe, como se estivesse ainda criança, na frente dela. Perceba: sua criança quer se aproximar e abraçar a mamãe ou deseja se afastar?

Se o desejo for se afastar, contenha por um instante, sem se mover.

Olhe para isso agora. Se tiver dor, deixe a dor esvaziar de você, talvez você não lembre o que houve, só sente a dor… não procure encontrar justificativas, somente se disponibilize a olhar, a restaurar aquilo que é fundamental.

E agora, independentemente de quais motivos te separaram quando você precisava dela, movimente-se para perto dela, mesmo com dor, ou lágrimas, volte para o seu essencial, volte para a sua mãe. Sem perguntas, sem resistir, sem julgamentos ou justificativas. Apenas se coloque em movimento, confie, vá até ela. Suporte o encontro, se solte nos braços da sua mãe. Sua alma espera por isso.

Em cada um de nós está contido um espírito criativo e a essência divina, nossa maestria. Enquanto a conexão com os pais estiver violada ou rompida, o espírito criativo ficara contido.

O seu espírito criativo quer expandir, essa é a sua natureza. Faça a parte que te cabe! E experimente a vida de maneira surpreendente!

A Postura Sistêmica Ativa permite que você, conscientemente, se potencialize, fazendo os movimentos fundamentais e essenciais através do conhecimento. Não importa onde você esteja. Tudo pode melhorar!

Por Graciele Reimann Gatto