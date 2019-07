Policiamento é intensificado no Rio Paraná, em Guaíra

O patrulhamento aquático, as abordagens e fiscalizações foram reforçados no Rio Paraná, na altura da Ponte Ayrton Senna, em Guaíra, para intensificar o combate ao contrabando e ao descaminho, além do tráfico de drogas, armas, munições, cigarros e outras mercadorias. Para auxiliar nos trabalhos foi instalada no rio, nesta semana, uma estrutura de apoio – uma chalana que serve como base para as equipes policiais.

Participam o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron – PM/PR), a Polícia Federal das delegacias de Guaíra, Maringá e Naviraí (MS) e a Força Nacional de Segurança Pública. Também há apoio da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Exército Brasileiro.

RESULTADOS – Desde janeiro até agora, a Operação Integrada, que conta com ações da Polícia Federal e do BPFron, com apoio da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Exército Brasileiro, já resultaram na prisão de 36 pessoas ligadas ao contrabando e na apreensão de 344 quilos de maconha apreendidos. As apreensões de cigarros, veículos e de outros materiais totalizam cerca de R$ 67 milhões de prejuízos aos contrabandistas.

Pelo BPFron, o trabalho envolve integrantes do Pelotão Cobra – Corpo de Operações de Busca e Repressão Aquática, que fazem uma varredura no canal para flagrar contrabandistas que sobem o rio com produtos e drogas para descarregar em Altônia (PR), tanto pelo lado paranaense quanto da região mato-grossense.

A Polícia Militar reforça que, além do trabalho da Polícia Militar, a participação da população também é fundamental. As denúncias auxiliam na identificação de pessoas e no flagrante de crimes. O cidadão pode repassar informações de forma anônima pelo 181 Disque-Denúncia.