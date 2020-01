Policiais Penais apreendem na PEC ‘kit cadeia’ com 21 celulares

Um ‘kit cadeia’ que continha 21 celulares foi apreendido por policiais penais, na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel), durante a madrugada desta sexta-feira (31). Ele foi arremessado para dentro da unidade.

A ação foi percebida por um dos servidores que realizava o monitoramento das câmeras de segurança da unidade e acionou reforços.

Equipes do GSI (Grupo de Segurança Interna) e SOE (Setor de Operações Especiais), fizeram buscas e conseguiram localizar os invólucros, já na área interna da penitenciária.

Além dos 21 aparelhos telefônicos, foram apreendidos: 175 gramas de substância análoga à maconha; 95 gramas de substância análoga ao fumo; carregadores e cabos USB e chips telefônicos.

As equipes também inspecionaram algumas celas. Todo material apreendido foi encaminhado ao Setor de Inteligência do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná.