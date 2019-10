Policiais, na Operação Hórus, fazem apreensão de grande quantidade de cigarros no Lago de Itaipu

Foz do Iguaçu/PR – Hoje (28/10), por volta das 5h da manhã, equipe composta por policiais federais, policiais civis, FNSP, militares do Exército do Brasil, no âmbito da Operação Hórus, em patrulhamento terrestre no Lago de Itaipu perceberam uma movimentação suspeita de veículos no Lago de Itaipu, em Entre Rios do Oeste/PR.

Ao se aproximarem, localizaram o local onde estava ocorrendo o transbordo de material contrabandeado, que foi atravessado pelo o lago em embarcações provenientes do Paraguai.

No local foram encontrados grande quantidade de caixas de cigarros (aproximadamente 800 caixas), um veículo Iveco, placas DQM 0529 de Umuarama/PR, uma van Renault de placas FEG 9061. Com a movimentação das equipes, os contrabandistas evadiram-se do local.

A carga de cigarros e os veículos foram apreendidos e encaminhados à Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu.

Fazem parte da Operação Hórus PF, PRF, RF – Alfândega, PM (COBRA/BPFRON e BOPE), PC PR (COPE e TIGRE) FNSP e Exercito do Brasil, com o apoio da SEOPI/MJSP.

CS/DPF/Foz do Iguaçu