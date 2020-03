Policiais apreendem embarcação, caminhão e carga de cigarros no Lago de Itaipu

Policiais Federais e da Força Nacional no âmbito da Operação Hórus apreenderam uma embarcação carregada com caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai e um caminhão num porto clandestino às margens do Lago de Itaipu em Foz do Iguaçu na madrugada desta quarta-feira (4).

A apreensão ocorreu durante um patrulhamento em que foi avistada uma uma movimentação suspeita de uma embarcação vinda do território paraguaio. A embarcação aportou em um porto clandestino do lado brasileiro, quando então foi abordada pelos policiais.

A embarcação era confeccionada em chapa de aço, propulsada por um motor de popa 90 HP e estava carregada com caixas de cigarros, de um caminhão Mercedes Benz, cor azul, carregado parcialmente com caixas de cigarros. Outra carga de cigarros estava depositada no solo, totalizando aproximadamente 400 caixas de cigarros.

O barco, o caminhão e a carga de cigarros foram encaminhadas à Receita Federal em Foz do Iguaçu.

Fazem parte da Operação Hórus PF, PRF, RF – Alfândega, COBRA/BPFRON/PM/PR, BOPE/PM/MS, DOF/MS, COPE e TIGRE PC/PR, FNSP e Exército do Brasil, com o apoio da SEOPI/MJSP.