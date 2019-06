Polícia procura por dono de bicicleta em Cascavel

A Polícia Civil de Cascavel informou nessa terça-feira(25), que está à procura do dono de uma bicicleta South, cor branca, aro 29.

A bicicleta foi apreendida com um homem detido por posse de drogas no dia 12 de junho de 2019 no bairro Periolo. O homem não comprovou a procedência da mesma.

A suspeita é de que o veículo seja de origem ilícita. Buscas estão sendo realizadas em registros de boletins de ocorrências.

Eventual vitima que identificar a bicicleta deve comparecer na Policia Civil – 15ª SDP (Subdivisão Policial), no GDE (Grupo de Diligências Especiais), munido de documentação pessoal e comprobatória da propriedade da bicicleta.