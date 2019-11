A Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu cumpriu nesta segunda-feira (11), um mandado de prisão em aberto contra um homem de 31 anos condenado a regime fechado de sete anos pelo crime de homicídio. O crime aconteceu em novembro de 2013.

No momento da prisão, os policiais localizaram na residência do suspeito que fica no bairro Santa Monica, 12 cartuchos calibre 12, onde foi lavrado flagrante pelo crime de posse irregular de munições.

O homem segue preso à disposição da justiça.