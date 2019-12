Polícia Militar desarticula quadrilhas no Litoral e RMC

A Polícia Militar desencadeou uma grande operação nas cidades de Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Colombo e Araucária na madrugada desta quinta-feira (05) para desarticular três quadrilhas envolvidas em tráfico de drogas e homicídios no Litoral.

Nesta quinta-feira (05), o balanço da Operação Litoral Seguro foi de 27 pessoas presas (29 mandados de Prisão expedidos, todos cumpridos) e de 32 mandados de busca e apreensão emitidos, todos cumpridos também, totalizando 61 mandados judiciais. Devido à estratégia prévia das equipes policiais, em todos os cumprimentos judiciais não houve confrontos e os encaminhamentos ocorreram sem problemas.

A investigação para apurar a ação das quadrilhas durou quase um ano, e contou com o apoio do Ministério Público de Pontal do Paraná, para a emissão dos mandados judiciais e nas diligências feitas pelas equipes policiais para verificar a rotina dos criminosos desde o envio, passando pela distribuição e preparo das substâncias, até chegar aos pontos de venda das drogas.

Os cumprimentos começaram às 6h, com equipes distribuídas em Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, no Litoral, e Colombo e Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

“Fizemos essa ação para que possamos minimizar ao máximo os efeitos da criminalidade. O tráfico de drogas alimenta outros crimes como furtos, roubos e até mesmo os mais graves, como explosão de caixas eletrônicos”, disse o subcomandante do 6º Comando Regional da PM, tenente-coronel Sérgio Augusto Ramos.

Ele também afirmou que a operação Litoral Seguro faz parte de um conjunto de esforços da Polícia Militar da pré-temporada de verão, para retirar de circulação drogas, armas, pessoas foragidas da Justiça, e desmobilizar grupos criminosos envolvidos em homicídios e tráfico de drogas. “Observamos várias atividades relacionadas ao tráfico de drogas, por isso fizemos um plano de combate a esse crime para que, quando os veranistas chegarem ao Litoral, tenham mais segurança para o lazer”, disse.

Durante o trabalho de apuração, os policiais militares descobriram que o centro de atuação dos grupos criminosos era em Pontal do Paraná, nos balneários de Praia de Leste, Primavera, Shangri-lá e Pontal do Sul. Dali, mantinham integrantes em pontos da Região Metropolitana (Araucária e Colombo).

Durante o período de investigações, quatro pessoas foram presas e um fuzil de calibre 7,62 e 50 munições do mesmo calibre apreendidos.

De acordo com o tenente-coronel Ramos, os presos podem responder por organização criminosa, tráfico de drogas, posse/porte ilegal de arma de fogo, receptação, falsidade ideológica, dentre outros crimes. Ainda segundo ele, outras ações da PM estão sendo feitas, em vários pontos do Litoral, para desmantelar organizações criminosas.