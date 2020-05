Polícia identifica suspeitos de matar mulher em Foz do Iguaçu e carregar o corpo em carrinho de mão

A Polícia Civil identificou os dois suspeitos de terem matado Jessica Cristina Alves Ortiz, de 28 anos, no domingo, 24. A informação foi confirmada pelo delegado responsável pela Delegacia de Homicídios, Dr. Francisco Sampaio. A vítima foi morta por asfixia mecânica em uma residência. Depois o corpo foi carregado em um carrinho de mão e abandonado no Bairro Morumbi. O corpo foi localizado por moradores, em uma área de preservação ambiental.

Segundo o delegado, testemunhas informaram que visualizaram dois homens e uma mulher empurrando uma motocicleta por volta das 4 horas da manhã de domingo. Já por volta das 7h da manhã, os mesmos homens foram vistos levando um corpo em um carrinho de mão. A Polícia Militar chegou a ser chamada, mas não localizou o corpo nem os suspeitos. Já por volta das 10h da manhã os próprios moradores localizaram a vítima.

A residência onde ela foi morta e o carrinho de mão que teria sido utilizado para transportar o corpo foram encontrados após análise da roupa. Segundo Sampaio, uma tinta azul na roupa de Jéssica, além de carrapichos que não havia no local onde o corpo foi encontrado, levou os investigadores até a casa. Com isso foi possível também identificar os suspeitos. Eles ainda não foram localizados até o momento. O delegado disse que os motivos do crime ainda não foram esclarecidos.

Fonte:Rádio Cultura/Foz do Iguaçu