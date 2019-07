Polícia Federal apreende grande quantidade de calçados com indícios de falsificação

Ontem (03), durante diligências na Vila Portes em Foz do Iguaçu, policiais federais localizaram três depósitos de calçados com indícios de falsificação. Os produtos ostentavam etiquetas de marcas internacionais famosas, no entanto, os responsáveis pelos depósitos não possuíam as notas fiscais correspondentes.

Um dos depósitos era utilizado para abastecer uma loja de calçados localizada no mesmo bairro. No estabelecimento comercial, foi encontrado um grande estoque de tênis também com suspeitas de falsificação.

Ao todo foram necessários quatro caminhões para transportar toda a carga apreendida. Estima-se que foram recolhidos mais de 12 mil pares de calçados, cujo valor pode ultrapassar R$ 500.000,00.

Apurou-se que os produtos, em sua maioria, eram contrabandeados para o Paraguai e Argentina. Carros e vans eram utilizados para o transporte em quantidades fracionadas, a fim de burlar o controle aduaneiro daqueles países.

As mercadorias foram encaminhadas à Receita Federal para contagem. A Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR irá instaurar procedimento para apurar a possível prática de crime contra registro de marca.