Polícia encontra destrói acampamento de caçadores no Parque Nacional do Iguaçu

Policiais da 5ª Companhia de Polícia Ambiental encontraram e destruíram nessa quinta-feira (20), um acampamento de caçadores no interior de Capitão Leônidas Marques-PR.

A ação aconteceu por volta das 05h45min, quando os policiais militares lotados na 5ª Companhia de Polícia Ambiental, encontraram o acampamento de caçadores, no interior no Parque Nacional do Iguaçu. No local foram apreendidos 01 (uma) espingarda cal. 32 e 15 cartuchos intactos cal. 32; Dez cartuchos cal. 32 deflagrados e, 01 (uma) bolsa contendo chumbo e espoletas.

O acampamento foi destruído pelos militares estaduais, assim como três saleiros utilizados para atrair os animais para a caça. Durante a operação um pessoa foi presa por porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido e por causar dano em unidade de conservação.

Denúncias à Polícia Ambiental devem ser feitas através dos números 181 e (45) 3527-2424.