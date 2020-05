Polícia deflagra Operação Insidior em Cascavel e prende cinco acusados de assalto

Na manhã desta terça-feira (19), o GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil da 15ª SDP (Subdivisão Policial) deflagrou a Operação Insidior, que tinha como objetivo o cumprimento de três mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva.

A ação é consequência das investigações referentes a um crime de roubo ocorrido em 18 de abril desse ano, em que um empresário e sua família foram alvo do crime.

Na ação, seis pessoas participaram, três como mandantes e os outros 3 participaram ativamente do roubo.

No dia do crime uma das autoras “atraiu” a vítima para um local, momento que três homens chegaram num veículo que Peugeot. Dois autores desceram do carro, portando arma de fogo, e deram voz de assalto a ao empresário de 80 anos.

A autora e os dois homens entraram no veículo da vítima e foram para a sua residência. Após alguns minutos a família chegou e todos foram amarrados enquanto os autores praticaram o crime.

Durante o crime, os autores levaram cerca de R$ 15 mil e dois veículos das vítimas.

Diante dos fatos os investigadores do GDE conseguiram identificar todos os autores.

Nesta operação foram presos cinco autores (3 homens e 2 mulheres). Segue em aberta a prisão de um autor, que encontra-se foragido.

Os homens que realizaram o Roubo possuem passagem policial pela prática de crimes como Tráfico de Drogas, Roubo, Furto, sendo que 2 deles possuem condenação em outros crimes.