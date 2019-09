Polícia cumpre mandados relacionados ao tráfico em Guaraniaçu e Diamante do Sul

Cerca de 20 policiais deram cumprimento a três mandados de busca e apreensão domiciliar relacionados ao tráfico de drogas nas cidades de Guaraniaçu e Diamante do Sul na manhã dessa sexta-feira (20).

As investigações realizadas com o auxílio e apoio da polícia militar possibilitou à autoridade policial local representar por estes três mandados, na medida em que os alvos eram monitorados há alguns meses em virtude do tráfico de drogas local.

As equipes comandadas pelo delegado de polícia contaram com o apoio operacional do DENARC de Cascavel, Núcleo de cães de Laranjeiras do Sul, ROTAM, além das equipes da Polícia Militar e Civil da própria cidade.

O resultado da operação policial foi extremamento positivo: duas pessoas foram autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foram apreendidos mais de um quilo de “maconha”, dois celulares, cerca de dois mil reais em dinheiro fracionado, além de um veículo.

As investigações prosseguem da delegacia de polícia de Guaraniaçu para tentar identificar outros possíveis focos de traficância na cidade, bem como trabalhar na questão da prevenção criminal.

Os presos permanecem no SECAT/Guaraniaçu aguardando pronunciamento judicial.

Fonte: Polícia Civil